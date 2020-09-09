Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri: 4 gözaltı

Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri duyuldu. İki grubun çatışmaya girdiği olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM 09.09.2020, 17:16 09.09.2020, 17:37
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Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri: 4 gözaltı

Olay saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Adliye önünde husumetli olduğu öğrenilen iki grup birbirine girdi. Silah sesi duyulması üzerine polis alarma geçti.

Silahlarını çeken polis, kavga eden gruba yöneldi.

Kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

#Çağlayan Adliyesi
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