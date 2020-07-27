Çalışan annelere destek 300 Euro'ya çıkarıldı!

Benzer durumlar yaşanmasın anneyle çocukları ayrılmasın diye çalışan anneye bakıcı desteğinde rakam arttırıldı.

Eğitimli bakıcı projesi Avrupa birliği ile ortaklaşa finanse ediliyor destekten 0-2 yaş arası çocuk annesi sigortalı çalışanlar yararlanabilecek.

Projenin amacı kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve aile iş yaşamı dengesini güçlendirmek engelli çocuğu olanların alacağı desteğin miktarı ise 350 Euro.

Hem bakıcı arayan anneler hem de iş arayan bakıcıları için başvurular bir tık uzakta SGK’nın internet sitesi veya E-Devlet üzerinden form doldurularak başvurmak mümkün.