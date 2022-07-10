Çamaşır suyu içen küçük çocuk hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evde yerde unutulan bidondan çamaşır suyu içen bir buçuk yaşındaki Yiğithan O. kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
GÜNDEM 10.07.2022, 19:40
Bursa'nın İnegöl ilçesinde evde oyun oynayan Yiğithan O., yerde unutulan bidondaki çamaşır suyunu içti.
Bir süre sonra fenalaşan bebek, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Yiğithan O., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, soruşturma sürüyor.
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