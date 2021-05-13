Camilerde bayram namazı coşkusu

Ankara'da Kocatepe ve Hacı Bayram Veli Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak kılındı.

Vatandaşlar, bayram namazını kılmak için evlerine yürüme mesafesinde olan camilere gitti.

Cami içinde ve avluda seccadelerini sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tutan cemaat, bayram namazını kıldı.

Hutbede İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarının son bulması dilendi.

Cemaate Covid-19 tedbirlerine uyulması, bayram ziyaretlerinin yapılmaması uyarılarında da bulunuldu.

Namazın ardından cemaat sosyal mesafe kurallarına uyarak camiden ayrıldı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bayram namazı kılındıesafe kurallarına uyarak camiden ayrıldı.

Trakya'da Ramazan Bayramı coşkusu

Ramazan Bayramı dolayısıyla Edirne'deki vatandaşlar Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi ve selatin camileri doldurdu.

Vatandaşlar camilerde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli saf tuttu.

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, vaazında tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin Allah katında kabul olmasını diledi.

Filistin ve dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören Müslümanlar için dua eden Kılıç, ramazan bayramının sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Vaazın ardından salgın tedbirleri kapsamında bayram namazı kılındı.

Bazı vatandaşlar caminin avlusunda ve bahçesinde de namazını eda etti.

Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sosyal mesafeli saf tuttu.

Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı.

Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, vaazında, bayramlarda birlik ve beraberlik duygularının arttığını söyledi.

Hutbe ve duanın ardından vatandaşlar namaz kıldı.

Ardından Kırklareli Valisi Osman Bilgin vatandaşlarla bayramlaştı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da vatandaşlar bayram namazı dolayısıyla tarihi Rüstempaşa Cami ve diğer camileri doldurdu.

Vatandaşlar evlerden getirdikleri seccadelerle, sosyal mesafe kuralına uyarak saf düzeni aldı. Bazı vatandaşlar namazını cami avlusunda kıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

İzmir

İzmir'de vatandaşlar, bayram namazını yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.

Bilal Saygılı Camisi'ne gelen çok sayıda vatandaş, maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak bayram namazı için birlikte saf tuttu.

Camiye sığmayan cemaat ise bayram namazlarını yanlarında getirdikleri hasır ve seccadeler üzerinde avluda kıldı.

Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarının son bulması içinde dualar edilen namazın ardından vatandaşlar camiden ayrıldı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bayram namazı kılındı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar bayram namazını, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.

Adana'da, bayram namazını kılmak için seccadeleriyle Sabancı Merkez Camisi'ne gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak saf tuttu.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın vaazını dinleyen vatandaşlar, bayramın namazını kıldı.

Namaza, Vali Süleyman Elban ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de katıldı.

Mersin

Mersin'de de vatandaşlar, bayram namazını kılmak için sabahın ilk ışıklarıyla Türkiye'nin en büyük camilerinden merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne geldi.

Çok sayıda kişinin katıldığı namazda caminin tamamına yakını dolarken bazı vatandaşlar iç avluda saf tuttu.

İl Müftüsü Şaban Kondi, vaazında bayramların, yardımlaşma ve dayanışmanın en önemli örneklerinin sergilendiği günler olduğunu belirterek, bayram boyunca Covid-19 tedbirlerine uyulmasının önemine vurgu yaptı.

Vaazının ardından dua eden vatandaşlar, bayram namazını kıldı ve salavat getirdi.

Namaza, Vali Ali İhsan Su ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldı.

Hatay

Hatay'da vatandaşlar bayram namazını Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde kıldı.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin vaazının ardından vatandaşlar iç ve dış avlularda yerlere serilen hasırlar ve beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde bayram namazını kılarak dualar etti.

Osmaniye

Osmaniye'de vatandaşlar bayram namazı için tarihi Envar-ül Hamit Camisi'nde bir araya geldi.

Cami avlusunda Covid-19 tedbirleri alınarak kılınan namaza Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da katıldı.

İç Anadolu'da Ramazan Bayramı namazı kılındı

Sivas, Kayseri, Niğde, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale ve Nevşehir'de, Ramazan Bayramı namazı camilerde eda edildi.

Sivas'ta, tarihi Kale Camisi'ne gelenler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.

Bazı vatandaşların cami dışına serdikleri seccadeler üzerinde namaz kıldıkları görüldü.

Bayram namazında İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıların son bulması için dua edildi.

Kayseri

Kayseri'de tarihi Hunat Camii'ne gelen vatandaşlar, bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak yanlarında getirdikleri seccadelerinde kıldı.

İl Müftüsü Şahin Güven'in vaaz ettiği Hunat Cami'nde namaz öncesi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıların son bulması için dua edildi.

Namaz sonrası vatandaşlar Covid-19 tedbirleri kapsamında cami içerisinde uzaktan selamlaşıp bayramlaşarak camiden ayrıldı.

Niğde

Niğde'de El Kuddüs Camisi'ne gelen vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını Covid-19 tedbirlerine uyarak eda etti.

Seccadesini getiren bazı vatandaşlar, caminin dışında namazlarını kıldı.

Bayram namazından sonra okunan hutbede, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarının son bulması için dua edildi.

Yozgat

Yozgat'ta da vatandaşlar Çapanoğlu Büyük Camisi'nde bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak yanlarında getirdikleri seccadeleri üzerinde kıldı.

Namaz sonunda İsrail'in Filistinli Müslümanlara yaptığı saldırıların ve Covid-19 salgınının son bulması için dua edildi.

Kırşehir

Kırşehir'de Hoca Ahmet Yesevi ve Ahi Evran camilerine gelen vatandaşlar Covid-19 tedbirlerine uyarak bayram namazlarını kıldı.

Vatandaşlar, cami çıkışında sosyal mesafeye uyarak bayramlaştı.

Camilerdeki hutbe ve vaazlarda, Covid-19 salgını nedeniyle bayram ziyaretleri yerine iletişim araçlarıyla bayramlaşılması uyarılarında bulunuldu.

Kırıkkale

Kırıkkale'deki camilerde de Ramazan Bayramı namazı, Covid-19 tedbirlerine uyularak kılındı.

Bayram namazını Nur Cami ve Külliyesi'nde eda eden Vali Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, namazın ardından sosyal mesafeye uyarak, vatandaşlarla bayramlaştı.

Nevşehir

Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar Nevşehir'de ikametlerine en yakın camilere gitti.

Seccadeleriyle camiye gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak maskeli şekilde saf tuttu.

Bahçelievler Camisi'nde imam hatip Baki Öncel'in vaazının ardından bayram namazı kılındı, dua edildi.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayram namazı kılındı

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde vatandaşlar bayram namazını, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında eda etti.

Sakarya'da sabah namazından itibaren kent merkezindeki Orhan Camisi'ne gelen vatandaşlar, salgın kurallarına uygun saf tuttu.

İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından verilen vaazda Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için de dua eden cemaat, bayram namazını kıldı.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'nde bayram namazı, salgın tedbirleri doğrultusunda eda edildi.

Camiye gelen vatandaşlar, salavatlarla manevi atmosfer oluştururken, salgın tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uyuldu.

Bartın

Bartın'da Yukarı Halilbey Camisi'ne gelenler, salgın tedbirleri kapsamında bayram namazını sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak kıldı.

Seccadesiyle gelen vatandaşlar, dezenfektan kullanarak camiye girdi.

Cemaat, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için de dua etti.

Bolu

Bolu'daki Yıldırım Bayezid Camisi'ne gelen vatandaşlar, salgın kurallarına uygun saf tutarak bayram namazını eda etti.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından vaaz verilirken, cemaat Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için de dua etti.

Çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılınan namazda salavat getirilmesiyle manevi atmosfer oluştu.

Zonguldak

Zonguldak'taki Ulu Cami'ye gelenler, Covid-19 tedbirleri kapsamında bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.

Dezenfektan kullanılarak camiye giren cemaat, Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için de dua etti.

Karabük

Safranbolu'daki Merkez Camisi'ne gelen vatandaşlar, salgın kurallarına uygun olarak saf tuttu.

İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından verilen vaazda Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için de dua edildi.

Daha sonra cemaat, bayram namazını eda etti.

Kocaeli

Kocaeli'de Fevziye Camisi'ne gelen vatandaşlar, salgın tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uydu.

İl Müftüsü Sinan Cihan'ın verdiği vaazının ardından Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için de dua eden cemaat, bayram namazını eda etti.

Bursa

Bursa'da vatandaşlar, bayram namazı için özellikle Ulu Cami, Murat Hüdaverdigar, Yeşil Cami gibi tarihi camiler ile açılıp kapanan kubbeye sahip Safa Camisi'ni tercih etti.

Ezan öncesi caminin içinde ve avlusunda yerlerini alan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat etti.

Covid-19 önlemleri nedeniyle bayram namazı kısa süre içerisinde icra edildi.

Ayrıca, Osmanlı padişahlarından Yıldırım Bayezid döneminde inşa edilen Emir Sultan Camisi, 3 yıl süren güçlendirme ve restorasyonun ardından bayram namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Bayram namazını burada kılan vatandaşlar daha sonra Emir Sultan türbesinde dualar etti.

Eskişehir

Eskişehir'de Reşadiye Camisi başta olmak üzere kentteki diğer camiler sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı.

Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.

Balıkesir

Balıkesir'de, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Adil Çelik, Yavuz Subaşı, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Zağnos Paşa Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, namazın ve bayramlaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın bütün İslam alemine ve tüm Türkiye'ye huzur, sağlık ve saadet getirmesi temennisinde bulundu.

Şıldak, "İnşallah birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizin pekiştiği, İslam Alemi olarak haksızlıkların, hukuksuzlukların ve Kudüs'te yaşananların son bulduğu bir dünyada yeni bayramlara sağlık içinde erişmeyi temenni ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise bütün vatandaşların bayramını kutladı.

Canbey, İslam aleminin zor günlerden geçtiğini belirterek, "İnşallah ramazan ayı ve bayramı vesilesiyle hem salgından kurtulduğumuz hem de Mescid-i Aksa'nın özgürleştiği günleri göreceğimiz ümidiyle tüm İslam aleminin ve milletimizin bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladığını ifade ederek, "Gönül isterdi ki bu bayramda hep birlikte olalım ama her ne kadar yan yana olamazsak bile gönüllerimiz bir. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum." dedi.

Çanakkale

Çanakkale'de de vatandaşlar bayram namazı dolayısıyla camilere geldi.

Covid-19 kuralları dolayısıyla camilerde aşırı kalabalık yaşanmazken vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uydu.

Kentte Yalı, Necippaşa ve Şehitler camilerinde cemaat namaz sonrası birbirlerinin bayramlarını tebrik etti.

Çıkışta şeker ikramında bulunuldu.

Kütahya

Kütahya'da, Covid-19 önlemlerine uyularak bayram namazı kılındı.

Vatandaşlar, özellikle kentin tarihi camilerinden olan Ulu Cami'ye gelerek bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.

Namaz sonunda tekbirler getirilerek Kudüs için dua edildi.

Bilecik

Bilecik'te vatandaşlar Kayıboyu Cami başta olmak üzere kent genelindeki camilere gelerek bayram namazını kıldı.

Sosyal mesafe ve maske kuralına riayet edilerek kılınan namazın ardından İl Müftüsü Ali Erhun tarafından vaaz verildi.

Doğu Anadolu'da bayram namazı eda edildi

Doğu Anadolu'da vatandaşlar Ramazan Bayramı namazını, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.

Erzurum'da sabahın erken saatlerinde maskelerini takarak camilerde bir araya gelen vatandaşlar, bayram namazı kıldı. Covid-19 tedbirleri kapsamında, sosyal mesafeye uyulması nedeniyle camilerde yer olmayınca vatandaşlar, cami avlularında saf tuttu.

Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan, Tunceli ve Ardahan'da da vatandaşlar, "tam kapanma" nedeniyle evlerine en yakın camilere giderek bayram namazını eda etti.

Kars Valisi Türker Öksüz, Evliya Camisi'nde kıldığı bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nı buruk kutladıklarını söyledi.

Salgın gölgesinde bayram kutladıklarını ifade eden Öksüz, şöyle konuştu:

"Bayramlar kardeşliği, aramızdaki bağlara, dayanışmaya ve güzel duygulara vesile olan günlerdir. Bunun kıymetini bilelim, ülkemizin içinde bulunduğu huzurun, güvenin kıymetini bilelim. Bu duygu ve düşünceyle Kars'ta yaşayan tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Vatandaşlarımızdan bir ricamız var, hastalıktan dolayı bu bayram da ziyaretleri biraz erteleyelim, telefonla veya başka yollarla bayram kutlamalarını yapalım. İnşallah sabredelim, bayram sonu bütün ülkemiz bayramı hep birlikte yaşasın, herkese sağlık ve huzur içerisinde bir bayram diliyorum."