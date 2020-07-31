Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı!
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde devam eden orman yangınına güneşin doğmasıyla havadan müdahale yeniden başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını ve söndürüldüğünü açıkladı.
GÜNDEM 31.07.2020, 08:53
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Yenice ilçesinin Kızıldam köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle dün saat 14.04'te çıkan yangın 18 saat sürdü.
Havanın kararmasının ardından havadan müdahaleye ara veren ekipler, gününün ilk ışıklarıyla tekrar harekete geçti.
Karadan yürütülen çalışmalar ise gece boyunca devam etti.
Çanakkale'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen yüzlerce kişiden oluşan ekipler, farklı bölgelerde etkili olan yangını yerden ve havadan müdahaleyle kontrol altına aldı.
Yangının devam ettiği alanda yüzlerce ekip ve çok sayıda iş makinesi ile hava araçları görev yaptı.
Çalışmaları, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci koordine etti.
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