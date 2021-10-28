Çapa makinasının altında kalan çiftçi öldü

Edilen bilgiye göre, Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20. kilometresinde Mehmet Ö. (53) idaresindeki çapa makinasıyla seyir halinde iken kontrolünü kaybederek, uçuruma yuvarlandı.

Kazada çapa makinesinin altında kalarak ağır yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı. Mehmet Ö.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.