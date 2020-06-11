Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi yasalaştı
Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
GÜNDEM 11.06.2020, 01:21 11.06.2020, 09:46
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Çarşı ve Mahalle Bekçileri teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bekçiler kimlik sorabilecek, üst ve araç araması yapabilecek.
Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
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