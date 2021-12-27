Çavuşoğlu açıkladı: Türkiye ile Ermenistan arasında yeni karar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da 2021 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında konuştu.

"Biz temasların doğrudan olmasını arzu ediyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme sürecini değerlendirdi:

"Her iki tarafta da özel temsilcisini atadı, görevlendirdi. Bizim edindiğimiz izlenime göre ilk toplantı Ermenistan'ın bu yönde bir arzusu var, Moskovada gerçekleşecek.

Ama ilk toplantı dışında biz temasların doğrudan olmasını arzu ediyoruz.

Charter uçaklarının yakında başlayacağını bir kere daha söyledim. İlişkilerin normalleşmesi konusunda hangi adımlar atılacak. Tabii bu süreçte yine biraz önce vurguladığım gibi can Azerbaycan ile istişare önem arzediyor, eş güdüm önem arzediyor. Özel temsilcilerin ilk buluşmasında bir yol haritası konusunda fikir alışverişinde bulunacaklardır."

"Terörle mücadelede somut kazanımlar elde ettik"

Çavuşoğlu, "Terörle mücadelede hem küresel çabalara katkılarımızı sürdürdük hem PKK ve FETÖ ile mücadelede somut kazanımlar elde ettik" dedi.

"AB sözünde durmamak için zamana oynamaya devam ediyor"

Mevlüt Çavuşoğlu, vize serbestisi ile ilgili, "AB, diğer konularda olduğu gibi bu konuda da sözünde durmamak için zamana oynamaya devam ediyor" diye konuştu.