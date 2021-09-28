Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Wenzel'i kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Rolf Wenzel ile görüştü.

GÜNDEM 28.09.2021, 20:10
Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Wenzel'i kabul etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Wenzel'i kabul etti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Rolf Wenzel’i ağırladık, Türkiye’deki projelere katkılarını ele aldık" ifadelerini kullandı.

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