Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Wenzel'i kabul etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Rolf Wenzel ile görüştü.
GÜNDEM 28.09.2021, 20:10
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Wenzel'i kabul etti.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Rolf Wenzel’i ağırladık, Türkiye’deki projelere katkılarını ele aldık" ifadelerini kullandı.
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