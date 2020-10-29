Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la Yukarı Karabağ'ı görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜNDEM 29.10.2020, 21:04 29.10.2020, 21:06
Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la Yukarı Karabağ'ı görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluAzerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov'un görüşmesinde Yukarı Karabağ konusu ele alındı.

#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu #Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov
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