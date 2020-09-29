Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan açıklaması: Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’i ziyaret etti.

Büyükelçilikte açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu sorunun çözümünün Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesine bağlı olduğunu ifad etti. Çavuşoğlu, "Esasen bu sorunun çözümü basit. Tek bir çözüm var. Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu çekilme olmadığı sürece bu sorun çözülmez. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve birliği konusunda BM kararları ortada. AGİT Minsk üçlüsü çözüm için hiçbir somut adım atmadı” dedi.

"Yeri geldiğinde bir devlet gibi hareket ediyoruz"

Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin bir kez daha altını çizen Çavuşoğlu özetle şu mesajları verdi:



"Biz Türk halkı olarak her zaman kardeş Azerbaycan halkının yanındayız. Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız. Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz. Bu sorunu çözelim ki Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları kurtulsun. Bir millet 2 devletin gereğini yapıyoruz. Azerbaycan’ın büyükelçisi olmayan yerlerde biz hizmet ediyoruz. Yeri geldiğinde bir devlet gibi hareket ediyoruz."

Bayramov ile telefon görüşmesi

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile de telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklamalar da yapan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Sürekli temas halindeyiz. Gelişmeleri birlikte takip ediyoruz. Bu sabah (Almanya Dışişleri Bakanı) Heiko Maas ile de telefonda görüştük. Son gelişmeleri ve Ermenistan'ın saldırganlığı konuştuk. Gerekli mesajları da verdik. Nasıl çözülmesi gerektiği konusunda da düşüncelerimizi paylaştık."

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da "Haklı davasında sahada kazanan Azerbaycan masada da kazanacaktır" ifadesini kullandı.