Çavuşoğlu'ndan 'Ermenistan ile normalleşme' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de Bütçe Görüşmeleri'nde konuştu.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"Ermenistan ile normalleşme adımları çerçevesinde karşılıklı temsilciler atayacağız. Ermenistan'ın başkenti Erivan'a charter uçuşlarını başlatacağız. Her adımda Azerbaycan’la birlikte hareket edeceğiz."

"Libya'dan heyet gelecek"

"Libya’da barış ve istikrarın anahtarı olmaya devam ediyoruz. Seçimler öncesi tüm taraflarla temas halindeyiz. Yarın Libya Meclis Başkan Vekili’nin başkanlığında karma bir Meclis heyeti ülkemize gelecek."

"Yoğun diplomasi trafiğimiz devam ediyor"

"Haftaya Pakistan’da Afganistan konulu İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağız. İran, Irak, Yemen, Lübnan, Etiyopya, Sudan, Somali dosyalarında yoğun diplomasi trafiğimiz devam ediyor."

"Kıta sahanlığımıza gelen gemileri engelledik"

"Bu yıl, Yunanistan ve Rum kesimi tam 6 kez kıta sahanlığımıza üçüncü ülke bayraklı araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. İlgili ülkeler nezdindeki girişimlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizin sahadaki mevcudiyetiyle hepsini engelledik. Daha önce söylediğimiz gibi saha ise saha, masa ise masa. Hepsine varız."

"Kıbrıs meselesinde de ezber bozan politikamızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

"Kıbrıs meselesinde de ezber bozan politikamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Çözüm ancak KKTC'nin varlığının ve Kıbrıs Türklerinin haklarının tanınmasıyla mümkündür. Denenmiş formülleri tekrar ederek nafile çabalara girmeye gerek yok. Yeni bir müzakerenin başlayabilmesi için önce Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tanınması gerekiyor."

AB ile ilişkiler

"AB ile ilişkilerimizi tam üyelik perspektifi temelinde olumlu bir gündemle ilerletmek için siyasi irade bizde mevcut. Maalesef bazı üyelerin engellemesi nedeniyle AB benzer bir irade ortaya koyamıyor. Yine de 2021 yılında bu yıl içinde iklim, göç, güvenlik ve sağlık alanlarında 3 yeni yüksek düzeyli diyalog mekanizması kurduk ve ilk toplantıları yapıldı."

"NATO'nun yeni stratejik konseptinin hazırlanmasına büyük katkı sağlıyoruz"

"NATO geleceğe kendini adapte etmeye çalışıyor ve NATO'nun yeni stratejik konseptinin hazırlanmasına Türkiye olarak büyük katkı sağlıyoruz. Fransa ile üst düzey diyaloğumuzu tekrar başlattık. Almanya ile yeni kurulan hükümetle aynı anlayışla çalışmaya devam etmek istiyoruz.

ABD ile ilişkiler

"ABD ile bir taraftan aramızdaki sorunları çözmek için çaba sarfedeceğiz, diğer taraftan da 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi dahil iş birliğimizi değişik alanlarda geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Biden ile görüşmesinde bir stratejik diyalog mekanizması kurulması kararlaştırılmıştı. Blinken ile bu konunun detaylarını birlikte çalıştık."

"Afrika’yla ilişkilerimizde yeni bir döneme giriyoruz"

"Afrika, Asya ve Latin Amerika’yla ilişkilerimizde de önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki haftasonu Sayın Cumhurbaşkanımızın evsahipliğinde gerçekleştireceğimiz Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi’yle, Afrika’yla ilişkilerimizde yeni bir döneme giriyoruz. Liderlerin katılacağı Zirve öncesi, Dışişleri, Eğitim, Sağlık ve Tarım Bakanları toplantısı da gerçekleştirilecek. 20 lider 80 bakan geliyor."

"43 ülkede FETÖ iltisaklı okulların faaliyetleri tamamen veya kısmen sona erdi"

"Maarif Vakfı’yla çalışmalarımız neticesinde, 43 ülkede FETÖ iltisaklı okulların faaliyetleri tamamen veya kısmen sona erdi. DEAŞ ve yabancı terörist savaşçılarla mücadelemizi uluslararası işbirliği kapsamında aralıksız sürdürüyoruz."