Çavuşoğlu'ndan Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye davetini kabul eden Putin'in gelişiyle ilgili "Putin, Pekin Olimpiyatları'ndan döndükten sonra tarih verilecek" dedi.
GÜNDEM 27.01.2022, 14:40
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri, Frankofoni ve Yurt Dışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Sylvie Baipo Temon ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Antalya Diplomasi Forumu'na herkesi davet ettiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Ermenistan Başbakanı Paşinyan davete katılabilir, memnun oluruz" açıklamasını yaptı.
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