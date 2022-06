Çavuşoğlu ve Truss'tan ortak basın açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve İngiliz mevkidaşı Liz Truss, Ankara'da ortak basın açıklaması düzenledi.

Çavuşoğlu, açıklamasında, Ankara Anlaşması hakkında, PKK/DHKP-C/FETÖ terör örgütleriyle mücadele konusunda ikili ilişkileri, Suriye'de oluşturulacak güvenlik konseyi ve bölge halkına yapılacak yardımlar, Ukrayna tahılının ihracatı konusunda Türkiye'nin ve Birleşik Krallık'ın işbirliğini arttırması konuşulduğunu aktardı.

Çavuşoğlu ayrıca, "Ukrayna tahılının veya herhangi ürünün Rusya ve başka ülke tarafından alınıp illegal şekilde satılmasına da karşıyız. Türkiye olarak bize gelmesine de müsaade etmeyiz. İstanbul'da eğer anlaşma olursa bir kontrol merkezi ve Ukrayna karasularının hemen dışında bir güvenli bölge kurulacak" dedi.

Türkiye olarak BM ile çalıştıklarını, tüm tarafları çalışmalar hakkında bilgilendirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Ukrayna'nın tahıllarının çalındığına ilişkin iddiasına karşılık şunları kaydetti:

"Bu iddialar bize de geldi. Ukrayna tarafından da ara ara bu tür bilgiler geliyor. Biz, her iddiayı ciddiye alıyoruz ve ciddi şekilde araştırıyoruz, sonucunu da özellikle Ukrayna tarafına bildiriyoruz her seferinde. Aslında gayet basit, bu süreci takip etmek de kolay, 5-6 dolarlık bir programla hangi geminin nereden geldiği, ne taşıdığı bunlar takip ediliyor. Bırakın yetkilileri herhangi bir vatandaş bile elindeki telefona ya da bilgisayarına yüklediği programla uçakların ve gemilerin seyrüseferini gayet kolay şekilde takip edebilir. Biz, bu iddialar neticesinde her iddiayı ciddiye alarak incelemelerde de bulunduk. Gemilerin hareket limanlarının ve ürünlerin menşeinin bizim yaptığımız incelemelerde, Türkiye ile ilgili iddialar ortaya atıldıktan sonra menşeinin kayıtlarda Rusya olduğunu da gördük. Biz, Ukrayna'nın tahılının ya da herhangi bir ürününün Rusya veya başka bir ülke tarafından alınıp gayrimeşru şekilde, illegal bir şekilde uluslararası piyasalara satılmasına da karşıyız. Türkiye olarak bu ürünlerin bize gelmesine de kesinlikle müsaade etmeyiz, bu konuda devletimizin ve yetkili kurumlarımızın kararlılığı tamdır."

Çavuşoğlu, BM'nin çabalarına ilaveten Türkiye'nin de gerek Ukrayna gerek Rusya ile görüşmeleri sürdürdüğünü hatırlattı.

Daha çok Rusya üzerinde odaklandıklarını, İstanbul'da teknik düzeyde bir toplantı gerçekleştirilmesinin planlandığını ve henüz bunun tarihinin belli olmadığını aktaran Çavuşoğlu, "Rusya'dan olumlu cevap bekliyoruz" dedi.

Truss, Ukrayna tahılının limanlardan çıkamamasının sebebini Putin'in savaşı sürdürme ısrarından kaynaklandığını ve BM tarafından gösterilen destek olmasına rağmen güvenli bir koridor oluşturmaya çalıştıklarını, "Sorun çözülmezse bu limanlardan tahıllar çıkartılmazsa ciddi bir açlığa sebep olacak" açıklamasında bulundu.

Truss ayrıca, gerçekleşecek olan NATO zirvesinde Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın birliğe katılabilmesi için ikna etmek istediğini belirtti.