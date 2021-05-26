Çavuşoğlu Yunanistan'a gidiyor

Mevlüt Çavuşoğlu, partisinin grup toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gelen davet üzerine 31 Mayıs Pazartesi günü Yunanistan'a gideceğini söyledi.

Çavuşoğlu temasları kapsamında Atina ve Selanik'i ziyaret edecek.

Gündem, iki ülke ilişkileri ve Ege Denizi’ndeki gelişmeler olacak

Yunan mevkidaşı Dendias ile bir araya gelecek. İki bakan, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini kapsamlı bir şekilde ele alacak.

Görüşmenin gündemi Doğu Akdeniz ve Ege Denizindeki gelişmeler olacak. Ayrıca görüşmede göçmenlerle ilgili Yunanistan'ın tutumu da değerlendirilecek.

Yunanistan'ın ülkedeki Türk azınlığa yönelik tutumu da yine bu toplantıda ele alınacak.

Savunma Bakanlarının Yunanistan teması

Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasındaki 4’üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı da 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile gerçekleşecek.

Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla Ankara'da görüşmüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikolaos Dendias ile 15 Nisan'da Ankara'da görüşmüştü.