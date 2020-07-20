Çayda şeker tartışması! Çay şekerli mi içilir şekersiz mi?

Aslında yapılan bilimsel araştırmalara göre çayı şekersiz içmeye başlayanlar 4 hafta sonra çaydan aynı lezzeti almaya devam ediyor.

Vatandaşların büyük çoğunluğu şekerli çay dedi ama aslında sağlıklı olanı şekersiz çay.

HABER – EMRE ATAÇ