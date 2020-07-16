Celalettin Güvenç yeniden İçişleri Komisyonu Başkanı seçildi!

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, 26. Dönemde TBMM İçişleri Komisyon Başkanı olarak görev yapmıştı. 27. Dönem de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile bir kez daha İçişleri Komisyon Başkanlığı’na aday gösterilen Güvenç, yapılan oylamalar sonucunda tekrar İçişleri Komisyon Başkanı olarak seçildi.

Edinilen son dakika bilgisine göre 26. Dönemde TBMM İçişleri Komisyon Başkanı olarak görev yapan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, 27. Dönem 1. yasama yılı için AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile bir kez daha TBMM İçişleri Komisyon Başkanlığı görevine aday gösterildi. Bugün toplanan İçişleri Komisyonu yeni dönemdeki başkanını seçmek üzere oturum gerçekleştirdi. Yapılan oylamalar sonucunda AK Parti adayı Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, tekrar İçişleri Komisyon Başkanı olarak seçildi.

3 Dönemdir İçişleri Komisyon Başkanlığı görevi yapan Sn Başkanımız Celalettin Güvenç yapılan seçimlerde tekrardan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı seçilmiştir. İçişleri Komisyonuna ve Kahraman şehrimize hayırlı uğurlu olsun...