Çelik: "(Fahiş fiyat artışları) Denetimler güçlü bir şekilde devam ediyor"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Kızılcahamam Kampı Genel Değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
GÜNDEM 24.12.2021, 11:48
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Kızılcahamam Kampı Genel Değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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