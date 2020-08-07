Çelik: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız

Çelik Twitter hesabından şu paylaşımları yaptı:

Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır. Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracak, hedeflerimize yürüyeceğiz.



İşi gücü kriz senaryolarına dilencilik yapmak olanların Cumhurbaşkanımızı ve bakanlarımızı hedef alan çirkin propagandaları yok hükmündedir.

Lejyoner siyaseti ile Hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alanların ekonomide, güvenlikte ve dış politikada demokrasimizi bağımlı hale getirmeye çalışan sözde politikaları ve propagandaları ile mücadelemiz sürecektir. Ülkemiz büyüktür, siyasetimiz milletimize dayanmaktadır.

Ayrıntılar geliyor...