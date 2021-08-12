Çelik: Üzücü hadise üzerinden provokasyonlar tertip edilmeye çalışılıyor

"Emirhan Yalçın kardeşimizin hayatını kaybettiği hadise hepimizi derinden üzmüştür" diyen Çelik, bu hadise üzerinden bazı provokasyonların tertip edilmeye çalışıldığına dikkat çekti.

"Ülkemize ve insanımıza zarar vermek istiyorlar"

Sığınmacı düşmanlığı yapan provokatörler ile sığınmacı kılığındaki provokatörlerin aynı şeyi hedeflediğini belirten Çelik, "Ülkemize ve insanımıza zarar vermek istiyorlar" dedi.

Emirhan Yalçın'ı katleden faillerin yakalandığını ve yargının adaleti tesis edeceğini söyleyen Çelik, kendilerini emniyet ve yargının yerine koymaya çalışarak insanları hedef gösterenlerin ise bu ülkeye kötülük yaptıklarını vurguladı.