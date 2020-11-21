Cepteki casusa operasyon! Gözaltılar var

Vatandaşların cep telefonlarına gönderdikleri casus programı ile banka hesaplarını ele geçiren çeteye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli yapılan eş zamanlı operasyonda çete üyesi 9 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi tutuklandı.

GÜNDEM 21.11.2020, 09:50
Cepteki casusa operasyon! Gözaltılar var

İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bazı internet sitelerine giren vatandaşların cep telefonlarına casus yazılım yükleyen ve ulaştıkları bilgilerle kişilerin bankasındaki paraları başka hesaplara aktaran suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklanırken 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARALARLA DANSÖZ OYNATMIŞLAR

Vatandaşlardan çaldıkları paralarla lüks otomobil alan örgüt üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile şüphelilerin eğlence merkezlerinde dansöz oynattıkları videolara da el koyuldu.

VATANDAŞLARA UYARI

Öte yandan ekipler, güvenli olmayan sitelerden uygulama indirmemeleri, mail ve telefonlarına gelen sahte linklere tıklanmaması yönünde vatandaşları uyardı.

#dolandırıcılık
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