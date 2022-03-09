Çernobil Nükleer Enerji Santrali Müdürü'nden korkutan açıklama

Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nde yerel saat 11.22 itibariyle elektriğin kesildiğini ve jeneratörlerin devreye girdiği bildirilmişti. Çernobil Nükleer Enerji Santrali Müdürü Valeriya Seydi yaptığı yazılı açıklamada, nükleer santralin soğutmasında kullanılan dizel yakıtın 48 saat sonra tükeneceğini ve soğutma sisteminin çalışmayacağından dolayı santralin riske gireceğini açıkladı. Seydi, “Soğutma için kullandığımız dizel yakıt 48 saat sonra tükeniyor. 48 saat sonra santralin güvenliğini tamamen kaybetmiş olacağız. Merkezden edindiğimiz bilgilere göre santraldeki elektrik kesintisinin sebebi, elektrik akımı sisteminde yaşanan bir arıza. Bu sorunun giderilmesi tamir edilebilmesi için acilen bir koridor oluşturulmalı” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise yaptığı açıklamada, “Santralin soğutma sistemini çalıştır