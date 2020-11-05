Ceviz ağaçlarının kışlık bakımı için neler yapmalıyız?
Ceviz Yetiştiriciliği ülkemizde ve şehrimizde hızla yükseliş gösteren bir grafiğe sahiptir.
GÜNDEM 05.11.2020, 17:08 05.11.2020, 20:24
Yüksek kazanç imkânlarına sahip ceviz meyvesi, birçok yatırımcı için ilgi odağı haline gelmiş durumdadır.
Peki ceviz ağaçlarını kışlık bakımı nasıl olmalıdır.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aksu Sera Tarım A.Ş AR-GE Yöneticisi Erol Yavaş, Kışın kendini göstermesiyle birlikte, ceviz ağaçlarının bahar ayına daha sağlıklı bir şekilde girmesi için gerekli önlemleri Aksu Haber’e anlattı.
Konuşmasının devamında Yavaş, vatandaşlara ceviz ağaçlarının bakımı konusunda Aksu Sera Tarım A.Ş olarak yardımcı olabileceklerini söyledi.
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