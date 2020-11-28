Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştürmek için canla başla çalışıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Samsun'da Kentsel Dönüşüm Temel Atma ve Altyapı Yatırımları Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, istiklal ve istikbalin tapusu olan kutlu bir beldede, Karadeniz'in giriş kapısında olduklarını söyledi.

Samsun'un yokluklar içindeki bir milletin yeniden diriliş destanına ev sahipliği yapmış bir şehir olduğuna işaret eden Kurum, "Samsun şairin, 'Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder… Gölgende bana da bana da yer ver.' dizeleriyle seslendiği, ay yıldızlı şanlı bayrağımızın yeniden göndere çekildiği şehirdir." ifadesini kullandı.

Bugün temelini atacakları, açılışını yapacakları kentsel dönüşüm ve altyapı projelerinin değerinin 1 milyar 900 milyon lira olduğuna işaret eden Kurum, Samsunlulara ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Yeni yatırımlarla, yeni projelerle 81 ilde olduğu gibi Samsun'dan da bir kez daha "2023'e doğru güçlü şehirler güçlü Türkiye' dediklerini aktaran Kurum, "Daha güçlü bir Samsun için geride bıraktığımız 19 senede 30 milyar lirayı aşan dev yatırımlar kazandırdık. Eğitimden sağlığa, tarımdan ulaşıma, turizmden ticarete, çevre ve şehirciliğe kadar yaptığımız sayısız yatırımla Samsun'u 19 yıl öncesine göre bambaşka bir konuma taşıdık, bambaşka bir şehir haline getirdik. 30 milyarlık yatırımın bugün törenlerini yapacağımız projelerle 9 milyar 211 milyon liralık kısmını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

"Her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştürüyoruz"

Şehirlerin geleceğinin teminatı olan kentsel dönüşüm çalışmalarında asla geri durmadıklarını vurgulayan Kurum, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında kentsel dönüşümü başlatırken verdiği, 'Bedeli ne olursa olsun' sözünü yerde bırakmadık. Bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, vatandaşlarımızla hep birlikte başardık. 'Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm' diyoruz. Her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştürmek için canla başla çalışıyoruz." diye konuştu.

Kurum, ortaya koydukları hedeflerle 81 ilde kentsel dönüşümde çok önemli adımlar attıklarını dile getirerek, şöyle dedi:

"Şu anda sahada 272 bin 261 sosyal konut, kentsel dönüşüm ve deprem dönüşümü konutumuz yükselmektedir. Bu çerçevede Samsun'da da önceliğimiz şüphesiz ki kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü. Bu kapsamda Canik ve İlkadım'da olduğu gibi Atakum, Vezirköprü, Tekkeköy, Çarşamba ilçelerimizde dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Canik'te bulunduğumuz bu alanda yatırım değeri 280 milyon lira olan kentsel dönüşüm projemizin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bu alanda inşallah Emlak Konut eliyle 30 bloktan oluşan 487 adet 2+1, 189 adet 3+1 olmak üzere toplam 676 konut ve 22 ticari ünitemizi inşa ediyoruz. Biz geçmişle geleceği aynı potada buluşturan, yeşil ile yapıyı kaynaştıran, insan ile şehri bütünleştiren bir şehircilik anlayışına sahibiz."

- "Projeler yatay mimariye uygun yapıldı"

Projeleri yatay mimariye uygun ve Karadeniz yöresi renklerine uyumlu tasarladıklarına dikkati çeken Kurum, "Burada yaptığımız tüm konutlarımızı Samsun'daki metruk binalarımızın kentsel dönüşümü için rezerv yapı olarak kullanacağız. Proje alanımız ana ulaşım aksları üzerindeki konumu ve şehir merkezine yakınlığı ile önemli bir lokasyona sahip. Buradaki konut, ticaret ve park alanlarının Samsun'a ve çevresine değer katacağına yürekten inanıyorum. Burada da TOKİ eliyle toplam yatırım değeri 430 milyon lira olan 1404 konut ve 37 ticari birim üreteceğiz. Konutlarımızın 130'unu hak sahiplerine vereceğiz. Kalan 1274 konutu ise kentsel dönüşüm projelerinde yine rezerv konut olarak kullanacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Geçen ay ihalesini yaptıkları, yatırım değeri 930 milyon lira olan 1526 dükkan ile 82 ticari birimin yer alacağı İlkadım Toybelen Sanayi Sitesi'nin çalışmalarını da başlattıklarını anlatan Kurum, bunu 2022 yılı ortasına kadar tamamlayıp Samsunlu sanayi esnafının hizmetine sunacaklarını söyledi.

İnsanın eşrefi mahlukat olduğunu belirten Kurum, "İnsan merkezli olmayan, insana hizmet etme gayesi taşımayan hiçbir projenin bizce kıymeti harbiyesi yoktur. Biz hep, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' dedik. İşte bu şuurla 2002 yılında ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımızı bırakmama hedefiyle yola çıktık. 81 ilimizde sosyal donatılarıyla beraber 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. 5 milyon vatandaşımız bu konutlarda güven içinde oturuyor." dedi.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeşil alan oluşturmada rekor kırmış bir hareketin mensupları olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"81 ilimize 81 milyon metrekarelik alana millet bahçesi yapma hedefiyle çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Şu ana kadar 35 millet bahçemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 237 projemizde çalışmalarımız devam ediyor. Samsun'da toplam büyüklüğü 929 bin metrekare olan 4 millet bahçesi projemiz var. Samsunspor'umuzun zaferlerinin şahidi olan Eski 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine yaptığımız millet bahçesinin açılışını haziran ayında gerçekleştirdik. Samsun'un yeşiline yeşil katmak için şimdi de Canik, Çarşamba ve Bafra'ya yapacağımız millet bahçelerimizi hızlıca tamamlayarak sizlerin istifadesine sunacağız."

En büyük gayelerinin Türkiye'nin her şehrini köy köy, sokak sokak güzelleştirecek işleri yaparak milletin hayır dualarını almak olduğunun altını çizen Kurum, "Allah'ın izniyle Samsun'u daha da büyütecek, güzelleştirecek ve tüm şehirlerimizi geleceğe taşıyacağız. Tüm bu yatırımların Samsun'a kazandırılmasında emeği geçen milletvekillerimizi, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizi, mesai arkadaşlarımı, mühendis ve işçi kardeşlerimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Kurum, Samsun'daki yatırımların temelini attı.

Törende Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürü Hakan Gedikli, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük de birer konuşma yaptı.

Kurum, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığına da ziyarette bulundu.