Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, Fed’in para politikasını öngörülenden daha hızlı sıkılaştıracağına dair endişelerin, Ukrayna’da yükselen gerilim nedeniyle güvenli liman olarak görülen varlıklara talebin artmasını dengelemesiyle bugün sabit kaldı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı belirgin bir değişim göstermeyerek 1,840.24 dolar seviyesini kaydetti. ABD Altın vadeli işlemleri 1,840.70 dolarda yatay seyretti.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 790 TL, satış 797 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 789 TL. 8 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 25 Ocak 2022 Salı günü 7.922 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.293 TL, satış 1.320 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1304 TL. 16 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.323, satış 5.377 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.315. 62 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.585 TL, satış 2.638 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.609 TL. 29 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.224 TL, satış 5.276 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.218 TL. 58 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.213, satış 5.266 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.206 TL. 60 TL yükseliş gerçekleşti.