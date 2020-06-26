CHP'de kurultay öncesi savaş başladı!

70 YILDIR İKTİDAR OLAMAYAN BİR CHP!

70 yıldır partisinin iktidar olamadığını söyleyen atıcı sözlerine şöyle devam etti

"70 yıldır tek başına iktidar olmadığı halde CHP'yi terk etmeyen sırf CHP'li olduğu için ağır bedeller ödeyen üyelerimizin kendi yöneticilerini doğrudan belirlemeye hakları vardır." diyen Atıcı, "Bu hak teslim edilmeli." ifadelerini kullandı.