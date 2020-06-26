CHP'de kurultay öncesi savaş başladı!
CHP'de 25-26 Temmuz'da yapılacak olan kurultayda genel başkanlık koltuğuna talip olan CHP Mersin eski milletvekili Aytuğ Atıcı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimlerde aldığı yenilgileri hatırlatarak ''başarısız olan genel başkan gitsin'' çağrısı yaptı.
GÜNDEM 26.06.2020, 13:25 26.06.2020, 19:37
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70 YILDIR İKTİDAR OLAMAYAN BİR CHP!
70 yıldır partisinin iktidar olamadığını söyleyen atıcı sözlerine şöyle devam etti
"70 yıldır tek başına iktidar olmadığı halde CHP'yi terk etmeyen sırf CHP'li olduğu için ağır bedeller ödeyen üyelerimizin kendi yöneticilerini doğrudan belirlemeye hakları vardır." diyen Atıcı, "Bu hak teslim edilmeli." ifadelerini kullandı.
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