CHP'de Tolga Yarman genel başkanlığa aday adayı oldu

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi İlhan Cihaner ve Kurultay Onur Üyesi Tolga Yarman, hafta sonu gerçekleştirilecek 37'inci Olağan Kurultay'da genel başkanlığa aday adayı olduklarını açıkladı.



Kurultay Onur Üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman da 37'nci Kurultay'da Genel Başkanlığa aday adayı oldu.



Yarman, yaptığı açıklamada, kurultayın toplum sağlığı açısından isabetli bir zamanda yapılmadığına dikkat çekti.



CHP'de tüzük gereği genel başkanlığa aday olabilmek için yüzde 5 delegenin imzasının Divan Başkanlığı'na sunulması gerekiyor.