CHP'de yeni MYK belli oldu

CHP'nin 37'nci Kurultayı sonrası yeni Merkez Yürütme Kurulu üyeleri belli oldu.

18 olan MYK üye sayısı ise 16'ya düştü.

Selin Sayek Böke, Genel Sekreterlik görevine getirildi. Faik Öztrak, parti sözcülüğü görevini devam ettirecek.

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı oldu.

Ali Öztunç Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak MYK'ya girdi. Parti Meclisi'ne giren Taşkın Yüksel Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Enerji ve Altyapı Projeleri Genel Başkan Yardımcılığına Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın getirildi.

Yeni A takımında kadın sayısı 5'e yükseldi.

Tuncay Özkan, Ünal Çeviköz, Aykut Erdoğdu, Orhan Sarıbal, Yıldırım Kaya ve Yunus Emre, MYK dışında kalan isimler oldu.

CHP MYK şu isimlerden oluştu:

1. AÇIKEL Fethi (Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu)

2. ADIGÜZEL Onursal (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

3. AĞBABA Veli (İşçi Sendikaları, Esnaf - Sanatkâr ve Sivil Toplum Kuruluşları)

4. AKIN Ahmet (Enerji, Alt Yapı Projeleri)

5. ERKEK Muharrem (Hukuk ve Seçim İşleri)

6. GÖKÇEN Gökçe (Gençlik Politikaları)

7. İLGEZDİ Gamze Akkuş (Tanıtım ve Halkla İlişkiler)

8. KARABIYIK Lale (Eğitim Politikaları)

9. KARACA Gülizar Biçer (İnsan Hakları)

10. KUŞOĞLU Bülent (İdari ve Mali İşler)

11. ÖZTRAK Faik (Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütleri) – Parti Sözcüsü

12. ÖZTUNÇ Ali (Doğa Hakları – Çevre)

13. SALICI Oğuz Kaan (Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenme)

14. TAŞKIN Yüksel ( Sosyal Politikalar)

15. TORUN Seyit (Yerel Yönetimler)

16. BÖKE Selin Sayek (Genel Sekreter)