CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak gündemi değerlendirdi!

Öztrak, gerçek işsizlik rakamlarının yüzde 30’a ulaştığını belirterek şöyle konuştu

İşsizlik milletimizi ezip geçiyor. Mayıs ayında işsizlik önceki yıla göre artmış ama nasılsa işsiz sayısı azalmış. TÜİK rakamları işsizlik faciasını artık göstermiyor.

Gerçek işsizilik yüzde 30,6'ya ulaştı. Bu hiç görmediğimiz berbat rakamlar.

Gençlerimiz işsiz. Üniversite mezunları işsiz. Her 4 işsizden birisi üniversite mezunu.

Öztrak yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen Muharrem İnce hakkında ki sorulara şu ifadelerle yanıt verdi.

MUHARREM İNCE AÇIKLAMASI

"BİZİM GÜNDEMİMİZDE MİLLETİN ÇIĞLIĞI VAR"

Bizim gündemimizde milletimizin çığlığı var. 10 milyon işsiz var. Bizim gündemimizde bundan başka bir şey yok. Milletimizi boş buzdolabı, boş tenceresi var.