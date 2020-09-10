CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, gündemi değerlendirdi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Merkezi önünde basın toplantısı düzenledi.

Ağbaba, son açıklanan işsizlik verilerini değerlendirdi.

“İşsizlik, Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor. İşten çıkarmanın yasak olduğu dönemde bile işsizlik artıyor"

Türkiye’de insanların inanmadıkları kurumların başına Sağlık Bakanlığı ile TÜİK’i yerleştirdiklerini kaydeden Ağbaba, şunları söyledi

“Sağlık Bakanlığı’nın her akşam yayınladığı turkuaz tablo ile TÜİK her ay yayınladığı işsizlik rakamlarında sadece tarihler doğru. Öyle ki, Sağlık Bakanlığı’nın vaka sayılarını en az 10 ile, TÜİK’in işsizlik sayılarını 5 ile; Damat Bakanın büyüme rakamlarını ise en az -2 ile çarpmak gerekiyor. Bu rakamların tamamı ‘saray güzellemesi’dir” dedi. CHP’li Ağbaba Türkiye’nin gerçek rakamlarını gizlemeye çalışanların er ya da geç yaptıkları hatanın ne kadar hayati olduğunu ve ülkeyi uçuruma sürüklediklerini anlayacaklar” dedi.