CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuştu!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu gerçekleşen 37. Olağan Kurultay sonrası partisinin grup toplantısında konuştu.
Vatandaşların maddi konuda ciddi sorunları olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu
“CESARETİ VARSA SANDIĞI KOYAR “
"Ancak bunlar geçici çünkü biz bu sorunları nasıl ve kimlerle çözeceğimizi topluma umut vererek anlatmaya çalıştık ve anlattık. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Önümüzdeki süreç parlak bir süreç. Yeter ki sandığı koysunlar. Koyarlar mı? Bilmiyorum. Bir kişi karar verecek. Cesareti varsa sandığı koyar ve herkes boyunun ölçüsünü alır."
Kılıçdaroğlu, Kürt sorunun yıllardır çözülemediğini ve iktidar olduklarında bu konuyu çözeceklerini söyledi
40 YILDIR ÇÖZEMEDİNİZ, BİZ ÇÖZECEĞİZ
40 yıldır Kürt sorunu tartışılıyor. 40 yılda bir sorun neden çözülmez? Sorumlusu kim esnaf mı manav mı üniversiteki hoca mı işsiz mi? Sorunu çözmeyen siyasi otoritedir. On binlerce kişi hayatını kaybetti ama bu sorun çözülmedi. Şimdi egemen güçler bu sorunu bir manivela olarak kullanıyor. Ben buradan CHP Genel Başkanı olarak bu sorunu demokratik standartlar içerisinde Türkiye'nin bağımsızlığı çerçevesinde çözeceğime söz veriyorum. 40 yıldır çözemediniz, biz çözeceğiz. Her insanın hayatı önemlidir. Bayrağımız, vatanımız, bağımsızlığımız çerçevesinde çözeceğiz.
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