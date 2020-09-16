CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi!

Eğitim sisteminin çöktüğünü belirten kılıçdaroğlu şunları söyledi;

"18 YILLIK AK PARTİ DÖNEMİNDE EĞİTİM SİSTEMİMİZ FELÇ EDİLDİ"

Yani yaşamı boyunca, eğitim konusunda uzmanlaşmış bilimsel yazılar yazmış görüşler değerlendirilir. Tüm paydaşlar bir araya gelir ve çözüm bulunur.

Eğitim şuralarında oturulur konuşulur ve politikalar belirlenir. Bakandan bakana ya da günü birlik politikalarla eğitim politikaları oluşturulmaz. Üzülerek ifade ediyorum ki 18 yıllık AK Parti döneminde eğitim sistemimiz tamamen felç edildi.

Bakandan bakana eğitim politikaları oluşturuldu, kişinin bakışına göre eğitim politikaları oluşturuldu, paydaşlar hiç dikkate alınmadı. Hangi partiden olursa olsun eğitim sisteminden hiçbir anne ve baba memnun değil.

Pandemi nedeniyle okulların kapalı olmasını da değerlendiren kılıçadaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"BAZI KÖY OKULLARI YENİDEN AÇILMALIDIR"

Pandemi koşullarına uygun eğitim için en az 57 bin 340 yeni dersliğe ihtiyaç var, 92 bin 165 yeni öğretmene ihtiyaç var. Hem dersliğe hem de öğretmene ihtiyaç var. Neler yapılmalı. Diyorlar ya CHP hep eleştirir hiç öneri getirmez. Pandemi süresince esnaf için, çiftçi için, sanayici, memur, çalışanlar için işçiler için hep öneriler getirdik. Şimdi de eğitim konusunda bize düşen sorumluluğun gereği olarak önerilerimiz.

Milli Eğitim Bakanlığı’na gerekli mali kaynak sağlanarak ivedilikle 57 bin 340 derslik ihtiyacı giderilmelidir. Bazı köy okulları yeniden açılmalıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynak sorunu yaşıyor ve bunu yapamacağını söylüyorsa yer tahsisi yapılmak koşuluyla CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları bu yatırımı çocuklarımız için kendi illerinde yapmaya taliptir.

Öte yandan İBB İSMEK ve ABB BELMEK binalarının çocuklarımızın pandemi koşulları için uygun bir şekilde eğitim almaları için Milli Eğitim Bakanlığı’nın kullanımına tahsis etmeye hazırdır.