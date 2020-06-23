CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi!

“BİR İLDE BİR TANE BARO OLUR”

"Bir devlette iki tane Merkez Bankası olmaz. Aynı vilayette iki tane vali olmaz. Aynı kazada iki kaymakam olmaz. İki tane maliye bakanı olmaz. Bir ilde de bir tane baro olur."

"YARGIYA OLAN GÜVEN EN DİPLERDE"

"Yargıyı baskılarsanız; hakimi hakim olmaktan, savcıyı savcı olmaktan çıkarırsanız”, diyen kılıçdaroğlu şunları kaydetti: