CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi!
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Davutoğlu'ndan intikam almak için üniversiteyi kapattılar. Devlet kin ile yönetilmez" ifadesini kullandı.
GÜNDEM 02.07.2020, 14:58 02.07.2020, 18:09
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada üniversitenin kapatılmasına tepki göstererek, "Davutoğlu'ndan intikam almak için yaptılar" dedi.
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