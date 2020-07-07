CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi!

Gündemdeki baro düzenlemesine de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı’na da seslenerek; şunları söyledi

"Şimdi baroları parçalıyorlar. Bu bir bölücülük projesidir ve ülkeye ihanettir. Paralel devlet olmaz, vali olmaz, nüfus müdürü bir tane; Neden çoklu baro? Bu kanun TBMM’den geçiyor ve sen de sesini çıkartmıyorsan, sen gerçek Adalet Bakanı değilsin."

Kılıçdaroğlu pandemi döneminde esnaflara verilen desteğin yetersiz olduğunu savurak şöyle devam etti;

90 BİN ESNAF KEPENK KAPATTI, SARAY NE YAPTI?

tefecilere hortum gibi para akıyor. Ekonomi çetelerine gidiyor para. Londra’daki bir avuç tefeci. Bir günde Türkiye Cumhuriyeti'nin ödediği faiz 277 milyon 610 bin Türk Lirası. Demek ki para var, buraya gidiyor. Londra'daki tefecilere bir gün ödediği faizi esnafa ödeseler, “Allah razı olsun” diyecek ama bunlar olmadı. Dolarla garanti vermişsiniz. Beşli çete olarak tanımladığımız kişiler.