CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi!

Çoklu baro düzenlemesiyle ilgili de konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığı gün biz Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız" ifadelerini kullandı.

Can Akın Çağlar'ın İBB Genel Sekreterliğine getirilmesiyle ilgili,"Geçiniz o tartışmaları. Belediye başkanımız çalışıyor, üretiyor. Biz bütün belediye başkanlarımızla gurur duyduğumuz gibi Ekrem beyle de gurur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.