CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.
GÜNDEM 14.07.2020, 15:33 14.07.2020, 15:44
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Kılıçdaroğlu, şehitler arasındaki farklılıkların kaldırılması gerektiğini belirtti.
"Şehitler arasındaki farklılıkları kaldırın. Şehitler, gaziler arasında ayrım yaparsanız aslında doğru yapmamış olursunuz. Bayrağa sarıyoruz, 'şehidimiz' diyoruz, devlet erkanı, vatandaşlarımız orada, toprağa defnediyoruz ve sonsuzluğa uğurluyoruz ama arkasından 'bu şehit falan türden bir şehit, öbürü falan türden bir şehit...' Bu doğru değil, ayrımcılığın kalkması lazım."
4 yıl önce yaşanan 15 Temmuz hain darbe girişimini de gündemine alan O gün neleri söylediysem AK Partililer alkışladı, bugün ne dersem arkalarını dönüyorlar.
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