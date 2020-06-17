CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

“İKTİDARIN BİR NUMARALI SORUNU ŞEFFAF OLMAMASIDIR”

Hükümeti şeffaf olmamakla suçlayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu

Son 17 yılda toplam 2 trilyon 346 milyar dolar kaynak kullandılar. Bu kaynakla ne yapıldı? 17 yılda devletin gelirlerini kısmen biliyoruz da paraların nerelere harcandığını kimse bilmiyor. Havaalanının kaça yapıldığını bilmiyorum ama parasını ödüyorum.

Meclis’e bilgi verilmiyor, soru önergeleri veriyoruz bilgi verilmiyor. Biz şehir hastaneleri ile ilgili bilgiyi İngiltere’deki yabancı bir danışmanlık firmasının internet sitesinden çıkardık. İngilizlerin bildiğini biz bilmiyoruz. Yaptığınız yatırımın hesabını vereceksiniz, saydam olacaksınız. Bütçe üzerinden hesap verilmesi lazım.

“KİTLELER HALİNDE KOPMALAR OLABİLİR”

Önümüzdeki süreçte, siyasetin yeniden yapılanacağını düşündüğünü söyleyen kılıçdaroğlu şöyle devam etti

Önümüzdeki süreç içinde hükümetin önünde çok ciddi bir borç yükü var. 83 milyon insanı Londra’daki bir avuç tefeciye faiz öder hale getirdiler. İktidar partisinin hâlâ yüzde 30-35 bandında olması önemli bir şey. Kitleler halinde kopma olabilir. Önümüzdeki süreçte ciddi kopmaların olacağını, siyasetin yeniden yapılanacağını düşünüyorum.