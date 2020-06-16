CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu
Adalet yürüşünün 3. yıl dönümünde Hak, hukuk, adalet" sloganları eşliğinde karşılanan. Kılıçdaroğlu duygu dolu anlar yaşarken, gözleri doldu.
GÜNDEM 16.06.2020, 18:14 16.06.2020, 18:33
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Kılıçdaroğlu konuşmasında ''Hiçbir kişisel beklenti içinde olmaksızın 83 milyonun adalet talebi için yürüdük.'' ifadelerini kullandı.
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