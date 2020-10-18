CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Sadece bizim değil bütün demokrat dünyanın Azerbaycan’a destek vermesi lazım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak, "O yiğit insanlar kendi ülkelerinin, insanlarının haklarını koruyorlar. Sadece bizim değil bütün demokrat dünyanın Azerbaycan'a destek vermesi lazım." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM 18.10.2020, 17:27
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Sadece bizim değil bütün demokrat dünyanın Azerbaycan’a destek vermesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla videolu paylaşımda bulundu.

İşgal edilen toprakları için mücadele eden Azerbaycan'ı saygıyla ve sevgiyle selamladığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"O yiğit insanlar kendi ülkelerinin, insanlarının haklarını koruyorlar. Sadece bizim değil aslında bütün demokrat dünyanın Azerbaycan'a destek vermesi lazım. Kaldı ki Sayın Aliyev çok güzel bir tanımlama yaptı. 'Biz Ermeni halkına düşman değiliz Ermeni yönetiminden şikayetçiyiz'. Dost olarak iki halk yan yana gelebilir ama Ermeni yönetiminin Azerbaycan topraklarını işgal etmesi asla kabul edilemez. Biz onların her zaman yanındayız."

#CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu #Azerbaycan
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