CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Meclis’te basın toplantısı düzenledi!

Altay, AK Parti'nin barolara yönelik düzenleme önerisine ilişkin, barolara siyaset karıştırmak istiyorlar dedi.

"SİYASİ AHLAKTAN DA YOKSUN BİR TEKLİF"

Ziyaretin "İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü kara." mantığıyla gerçekleştirildiğini ileri süren Altay şöyle devam etti.