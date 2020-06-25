CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Meclis’te basın toplantısı düzenledi!
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin barolara yönelik düzenlemesini değerlendirdi.
GÜNDEM 25.06.2020, 16:28 25.06.2020, 21:11
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Altay, AK Parti'nin barolara yönelik düzenleme önerisine ilişkin, barolara siyaset karıştırmak istiyorlar dedi.
"SİYASİ AHLAKTAN DA YOKSUN BİR TEKLİF"
Ziyaretin "İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü kara." mantığıyla gerçekleştirildiğini ileri süren Altay şöyle devam etti.
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