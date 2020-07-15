CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Meclis’te basın toplantısı düzenledi!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen tören için TBMM'nin 61 üyesine davetiye gönderildiğini kaydeden Altay, bunun "ayıp" olduğunu ve bugün yapılan törenin "Cumhur İttifakı töreni" olduğunu söyledi.

Barolara ilişkin kanun’un yürürlüğe girdiğini işaret eden Altay, kanun’un iptali için anayasa mahkemesine başvuracaklarını söyledi.

"Yarın Anayasa Mahkemesinden muhtemelen öğlen saatlerinde bir randevu isteyeceğiz. Bu kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvurumuzu yapacağım. Başvuru sonrası başvuru gerekçemi de yüksek mahkemenin önünde siz basın mensuplarıyla paylaşacağım."