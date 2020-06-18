CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç gündemi değerlendirdi!
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
GÜNDEM 18.06.2020, 18:02 18.06.2020, 18:46
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Kovid-19 tehlikesinin hala geçmediğine değinen özkoç şu değerlendirmelerde bulundu.
Kovid-19 gerçekten tehlikelidir. Yaşa bakmaksızın insanlarımız hayatını kaybediyorlar. Bununla ilgili tedbir alması gereken ve insanlarımızı kontrol altında tutması gereken devlettir.
İnsanlarımızı suçlayarak bütün alanları serbest bırakıp tedbirleri elden bırakıp kendini bu işin dışına çekmek doğru bir yaklaşım tarzı değildir.
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