CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç gündemi değerlendirdi!

Kovid-19 tehlikesinin hala geçmediğine değinen özkoç şu değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 gerçekten tehlikelidir. Yaşa bakmaksızın insanlarımız hayatını kaybediyorlar. Bununla ilgili tedbir alması gereken ve insanlarımızı kontrol altında tutması gereken devlettir.

İnsanlarımızı suçlayarak bütün alanları serbest bırakıp tedbirleri elden bırakıp kendini bu işin dışına çekmek doğru bir yaklaşım tarzı değildir.