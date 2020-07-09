CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç gündemi değerlendirdi!
CHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Türkiye ve dünyada gündemin pandemi olduğunu, halkın aç ve işsiz olduğunu, iş cinayetlerine kurban gittiğini belirtti.
GÜNDEM 09.07.2020, 16:46
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Özkoç TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, halkın ve iktidarın gündemi arasındaki farka vurgu yaparak, “Kibir iktidarı sürdükçe, halkımız aynı acıları yaşamaya devam edecek” dedi.
Özkoç; “Saray’ın ise gündemi baroları bölmek, güvenlik soruşturması, sosyal medyayı zapturapt altına alacak yasalar çıkartmak. Attıkları her adım, iktidarı korumaya yönelik. Halkın derdi, canı, sağlığı umurlarında değil” dedi.
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