CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç gündemi değerlendirdi!

Özkoç TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, halkın ve iktidarın gündemi arasındaki farka vurgu yaparak, “Kibir iktidarı sürdükçe, halkımız aynı acıları yaşamaya devam edecek” dedi.



Özkoç; “Saray’ın ise gündemi baroları bölmek, güvenlik soruşturması, sosyal medyayı zapturapt altına alacak yasalar çıkartmak. Attıkları her adım, iktidarı korumaya yönelik. Halkın derdi, canı, sağlığı umurlarında değil” dedi.