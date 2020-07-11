CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç gündemi değerlendirdi!

Özkoç, TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek kanunlaşan çoklu baro düzenlemesi hakkında, şunları söyledi.

“ÜLKEMİZİ BÖLMEYE GÖTÜRÜYORLAR”

"Türkiye’nin siyasallaştırılmasına daha fazla neden olacaktır. Her türlü bölünmenin önünü açacaktır. Ülkemizi kutuplaşmaya ve bölmeye götürüyorlar. Herkes kendi etnik yapısı ve bölgesine göre bir alan açacak demektir. Biz birlik ve beraberlikten bahsediyoruz.

Ayasofya’nın ibadete açılması hakkında ise Özkoç, şu değerlendirmelerde bulundu.

"TUTARSIZLIK HALİ ERDOĞAN"

"Hayırlı olsun. ‘Bir an önce açsınlar ve bunu gündemden hemen çıkarsınlar’ dedim. Hiç kimse bunu bir siyasi meseleye çekip, bunu olduğundan daha basitleştirerek kendi geleceğine alet etmeye kalkmamalıdır. Çirkinleşmiş iftiralarla dolu siyasi partilerin içerisine dinimiz alet edilmemelidir. Sayın Erdoğan, bir yıl önce, 'Önce Sultanahmet’i doldurun sonra bakarız bu işlere. Biz, bu oyuna gelmeyiz' demiştir. Bu söylediklerini unutup, şimdi caminin ibadete açılmasını Müslümanlığın şahlanışı olduğunu söylüyor. Bu ikisi arasındaki tutarsızlık Tayyip Erdoğan’ın halidir. Biz bu hali çok gördük" dedi.