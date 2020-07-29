CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç gündemi değerlendirdi!
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç mecliste düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 29.07.2020, 16:46
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Özkoç, TBMM genel kurulunda kabul edilen sosyal medya düzenlemesini eleştirerek şunları söyledi;
“Sosyal medya şirketleriyle ilgili Türkiye’de bir temsilcilik isteniyor biz buna karşı değiliz ama biz biliyoruz ki AK Parti iktidarı tıpkı yandaş medyaya yaptığı baskıyı uygulayabilmek için bir muhatap arıyor. Türkiye’nin hakkını ve hukukunu savunmak için bir muhatap aramıyor.”
Özkoç, mecliste kabul edilen teklifin iptali için anayasa mahkemesine başvuracaklarını söyledi.
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