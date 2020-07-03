CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi!
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sosyal medyanın kısıtlanması çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 03.07.2020, 14:00 03.07.2020, 15:56
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İktidarın Sosyal medyayı sansürleyecek ve firmaları Türkiye'den çekilmeye zorlayacak bir planının olduğunu ileri süren Özel, bunu asla kabul etmediklerini vurguladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, sosyal medya hesaplarını askıya almasına değinen Özel, şöyle konuştu.
"Ama hiçbirinin askıya aldığı yok. Twitter'ı okuyorlar da şimdilik yazmıyorlar. Ne kadar dayanırlarsa. Sözünüzün eriyseniz askıya alın da görelim."
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