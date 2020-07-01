CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi!

"Bir sürü avukat, yandaş avukat barosuna gider ki 'O logo bende olunca vatandaş beni tercih etsin.' diye. Hesabı anladık mı? Adalet sisteminin her yerine müdahale ettiler, şimdi savunma ayağına müdahale ediyorlar. Devletlerin dini adalettir. Bu memlekette tuz kokarsa hepimiz çürürüz. Tuzu kokutmaya çalışıyorlar. Esas mesele bu. Avukatları partilerine göre ayırıp hakimlerin ona göre karar verebilecekleri, köylü, esnafın avukat seçerken yandaş avukata gitmesini temin edecek bir rezalete imza atıyor bunlar. İtirazımız bunadır. Bu metnin İngilizcesi, Fransızcası, Japoncası, Çincesi yok. Bu metni bir tek bunlar yazar, imzalar. Bu metnin İngilizcesi fıkra gibi anlatılır."

"YARGIYA DOLAYLI MÜDAHALE"

Gazetecilerin sorularınıda yanıtlayan Özel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Mümtazer Türköne'ye ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine şu cevabı verdi,

“Bahçeli'nin ittifak ortağına hitaben, yargıya dolaylı müdahalede bulunyor”