CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi

Özel’in gündeminde ekonomi vardı Türk lirasının tarihinin en düşük seviyesinde olduğunu söyledi

“otuz bir tane OECD ülkesi var. OECD ülkelerine bakıyorsunuz Türkiye OECD ülkelerinde bul içerisinde parası en çok değer kaybeden ülke yüzde otuz.

Geçen aydan iyiyiz, gelecek ay iyi olacak, istihdam artacak artmıyor, faizler düşecek düşmüyor dolar önemsiz fırlıyor. Türk lirası tahinin en düşük seviyesinde kendi iktidarlarını övmek ve geçmişten ne kadar iyi olduğunu söylemek için hep vurgu yaptıkları 94 krizi TL bu kadar dipte hiç olmamıştı 2001 krizinde de bu durumda değildi iktidarlarını borçlu oldukları 2001 krizi bu durumda değildi.”