CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu
GÜNDEM 22.07.2020, 16:06 22.07.2020, 21:06
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CHP’li Özel, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştirdi.
“İlk kez Erdoğan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürümediğini, revizyona, reforma muhtaç olduğunu, daha iyisi bulunursa da ona açık olduklarını söyledi. Bu, bizi haklı çıkarması açısından, bizim açımızdan gurur kaynağı ama Türkiye’ye kaybettirdiğiniz yıllar, zaman, emek ve kaynak açısından sizin için son derece sorunlu bir alan”
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a ilişkin olarak da eleştirilerde bulunan Özel, şunları söyledi.
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